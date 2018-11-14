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«Ростех» начнет поставки в Швейцарию приборов для коррекции давления

В ходе выставки Medica-2018 в Дюссельдорфе представители холдинга «Швабе»», входящего в «Ростех», подписали соглашение о начале поставок в Швейцарию приборов для коррекции давления. Протокол о намерениях также приняли группа компаний «Инферум» и Polyrep Sarl.


«Ростех» начнет поставки в Швейцарию приборов для коррекции давления

В рамках сотрудничества будут продаваться портативные препараты АВР-051 с технологией корректировки артериального давления. Поставки будут происходить через официального партнера «Ростеха» в Швейцарии компанию Polyrep Sarl. Исполнительный директор государственной корпорации Олег Евтушенко заявил, что уже в следующем году в Берн поступит первая партия из 10 тысяч приборов. В ближайшее время могут начаться поставки на китайский и южно-азиатские рынки.

Аппарат для коррекции давления был представлен текущей осенью во время форума «Биотехмед-2018». Устройство имеет размеры тонометра и надевается на запястье. Оно воздействует на организм электрическими импульсами, вызывающие изменения тонуса сосудов. Процедура длится около 10 минут.

По словам заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, физиотерапевтический аппарат будет востребован у людей с гипотонией или гипертонией. Стоимость корректора АВР-051 составляет 18 тысяч рублей.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:02

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