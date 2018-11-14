На Плутоне были обнаружены следы древних ледников из азота





Эксперты говорят о неустойчивой погоде, господствовавшей на этой планете около 4 миллиардов лет тому назад, что и привело к формированию ледников, медленно превращавшихся в газообразное состояние. Такой процесс учёные называют сублимацией.Следы древних ледников заметны и по сей день. Исследователи обнаружили рельеф, заинтересовавший их своим внешним видом, напоминающим стиральную доску. Они находятся вблизи Равнины Спутника. Череда гребней находится на расстоянии друг от друга в 2 километра. Благодаря своему расположению на равнине они отчётливо видны на снимках.Учёные сделали вывод, что формации появились из-за подвижности ледников в то же время, когда образовывалась Равнина Спутника.