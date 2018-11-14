АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

На Плутоне были обнаружены следы древних ледников из азота

На поверхности Плутона обнаружены древние ледники из замороженного азота. Такое предположение выдвигают учёные после изучения снимков, сделанных станцией New Horizons.

На Плутоне были обнаружены следы древних ледников из азота

Эксперты говорят о неустойчивой погоде, господствовавшей на этой планете около 4 миллиардов лет тому назад, что и привело к формированию ледников, медленно превращавшихся в газообразное состояние. Такой процесс учёные называют сублимацией.

Следы древних ледников заметны и по сей день. Исследователи обнаружили рельеф, заинтересовавший их своим внешним видом, напоминающим стиральную доску. Они находятся вблизи Равнины Спутника. Череда гребней находится на расстоянии друг от друга в 2 километра. Благодаря своему расположению на равнине они отчётливо видны на снимках.

Учёные сделали вывод, что формации появились из-за подвижности ледников в то же время, когда образовывалась Равнина Спутника.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Счастливые родители Млодик и Виторган не
На Плутоне были обнаружены следы древних ледников
Пользователи iOS пожаловались на блокировку Apple
Фотографы сделали снимок Амаль Клуни с
Конспирологи пугают: Луна покидает земную орбиту
ASUS выпустит смартфон с тройной камерой и
Учёные: Лишний вес вызывает депрессию
В РФ рухнули цены на самый дешевый iPhone XR
Марсианский рассвет превратили в музыкальную
Ученые определили место обитания марсиан
Учёными названы четыре неожиданные опасности
Ученые из США советуют худеющим чаще взвешиваться
Американец пять лет делал ставки на одни и те же
АвтоВАЗ к концу года отправит на турецкий рынок
В России поднялась стоимость большинства моделей
Дети случайно создали новую оптическую иллюзию с
Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива
Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов
Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в доступе
Учёные рассказали о различиях между женским и
Названа дата выхода последнего сезона «Игры
Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену
Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова
Составлен рейтинг городов РФ, в которых покупают
Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила
Уровень уличного насилия в США растёт в более
Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
Просмотреть все новости