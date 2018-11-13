LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70, V80 и V90





Уже давно по Сети распространялись слухи о том, что LG может объединить свои линейки G и V в одну, поскольку между ними практически отсутствует разница. Однако теперь стало понятно, что эта информация не соответствует действительности.Стоит напомнить, что ежегодно корейцы стараются выпускать не менее двух флагманов, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.