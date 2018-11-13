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LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70, V80 и V90

Южнокорейская компания LG готовит флагманские смартфоны с кодовыми названиями V50, V60, V70, V80 и V90. Недавно в Канадском ведомстве по интеллектуальной собственности утвердили запрос производителя на регистрацию одновременно пяти торговых марок для мобильных устройств.

LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70, V80 и V90

Уже давно по Сети распространялись слухи о том, что LG может объединить свои линейки G и V в одну, поскольку между ними практически отсутствует разница. Однако теперь стало понятно, что эта информация не соответствует действительности.

Стоит напомнить, что ежегодно корейцы стараются выпускать не менее двух флагманов, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:30

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