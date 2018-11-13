Принц Гарри опередил по популярности свою бабушку Елизавету II





Принц Гарри и принц Уильям в опросе, проведенном социологической компанией YouGov среди 3,6 тысяч жителей Великобритании, значительно опередили своего 70-летнего отца и нынешнего наследника британского трона принца Чарльза. Его признали популярным только 48% британцев, отдав ему тем самым седьмое место.Среди женщин наиболее популярной остается королева Елизавета II. Следом за ней идет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ей выразили поддержку 64% британцев. А вот молодая супруга принца Гарри — герцогиня Сассекская Меган Маркл в рейтинге оказалась только на шестом месте с 55% голосов. При этом наименее популярной стала жена Чарльза — герцогиня Корнуоллская Камилла, она попала на 10 место, получив одобрение 29% британцев. Пятое место было отдано 97-летнему супругу Елизаветы принцу Филиппу (56%), а восьмую строчку заняла дочь королевы принцесса Анна (47%).