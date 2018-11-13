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Уфологи нашли на Луне «лицо гуманоида»

На поверхности Луны уфологи обнаружили изображение рельефное изображение, в котором многие рассмотрели черты лица гуманоидного типа. Видео находки появилось на Youtube и стало поводом для жарких дискуссий.

Уфологи нашли на Луне «лицо гуманоида»

Астрономы-любители занимались изучением лунной поверхности с помощью мощного телескопа, оснащенного камерой. Любители всего таинственного и загадочного получили массу удовольствия, увидев очередную находку. На них с Луны «смотрело» лицо. В причудливом смешении света и тени, обусловленном неровностями грунта, явственно просматривались глаза, нос и приоткрытый рот.

Уфологи нашли на Луне «лицо гуманоида»

Многие сразу вспомнили об аналогичном объекте, расположенном на Марсе. Ученые до сих пор старательно уверяют, что странное лицо на Красной планете – случайный результат работы природных явлений, будь то ветер, солнечного излучение или перепад температур.


Но сторонники конспирологических версий придерживаются другого мнения. И теперь в их пользу станет появление аналогичного «лица» и на Луне. Возможно, это объекты, созданные одной и той же цивилизацией, которая хотела отправить жителям Земли свое послание, считают некоторые уфологи.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:45

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