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Австралийскую модель Ньюшу Сиех из-за глубокого декольте выгнали из Лувра

Австралийскую модель Ньюшу Сиех выгнали из Лувра, где она появилась в наряде с очень глубоким декольте. Для посещения музея девушка выбрала чёрное мини-платье с откровенным вырезом, который стал причиной скандала.

Австралийскую модель Ньюшу Сиех из-за глубокого декольте выгнали из Лувра

25-летняя Ньюша Сиех на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на котором она запечатлена именно в том платье, в котором она пошла в Лувр. В описании к посту модель сообщила, что охранник не пустил её в музей из-за внешнего вида, приказав прикрыться. Однако большинство пользователей Сети одобрили решение охранника, назвав девушку неприличными словами.

В комментариях подписчики отметили, что Ньюша Сиех явно перепутала Лувр с шопинг-моллом. Как бы там ни было, на данный момент пост модели набрал более 32 тысяч «лайков».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:54

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