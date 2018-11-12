Австралийскую модель Ньюшу Сиех из-за глубокого декольте выгнали из Лувра

25-летняя Ньюша Сиех на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на котором она запечатлена именно в том платье, в котором она пошла в Лувр. В описании к посту модель сообщила, что охранник не пустил её в музей из-за внешнего вида, приказав прикрыться. Однако большинство пользователей Сети одобрили решение охранника, назвав девушку неприличными словами.В комментариях подписчики отметили, что Ньюша Сиех явно перепутала Лувр с шопинг-моллом. Как бы там ни было, на данный момент пост модели набрал более 32 тысяч «лайков».