Алла Пугачёва поделилась с поклонниками первыми спортивными достижениями 5-летней дочери

Детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лизе и Гарри в сентябре исполнилось пять лет. Родители в них души не чают и стараются их всесторонне развивать. Известно, что с малышами занимаются репетиторы, дети ходят во французский детский сад, где изучают языки и даже приобретают базовые знания некоторых профессий. Дома Лиза и Гарри также не сидят на месте, чему стало примером недавнее видео в Instagram-микроблоге Примадонны. Пятилетняя Лиза Галкина крутит обруч, усердно стараясь удержать его на талии.«Если долго мучиться, что-нибудь получится», - так подписала пост звёздная мама.Фанаты по достоинству оценили видео. За короткий срок оно набрало около пятисот тысяч просмотров. В комментариях поклонники умиляются усердием маленькой Лизы и желают ей огромных успехов в спорте.