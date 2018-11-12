Алла Пугачёва поделилась с поклонниками первыми спортивными достижениями 5-летней дочери
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва продолжает делиться с подписчиками в Instagram достижениями своих пятилетних двойняшек. На сей раз героиней видео, размещённого Аллой Борисовной, стала дочь Лиза, старательно крутящая на талии обруч.
Детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лизе и Гарри в сентябре исполнилось пять лет. Родители в них души не чают и стараются их всесторонне развивать. Известно, что с малышами занимаются репетиторы, дети ходят во французский детский сад, где изучают языки и даже приобретают базовые знания некоторых профессий. Дома Лиза и Гарри также не сидят на месте, чему стало примером недавнее видео в Instagram-микроблоге Примадонны. Пятилетняя Лиза Галкина крутит обруч, усердно стараясь удержать его на талии.
«Если долго мучиться, что-нибудь получится», - так подписала пост звёздная мама.
Фанаты по достоинству оценили видео. За короткий срок оно набрало около пятисот тысяч просмотров. В комментариях поклонники умиляются усердием маленькой Лизы и желают ей огромных успехов в спорте.
Детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лизе и Гарри в сентябре исполнилось пять лет. Родители в них души не чают и стараются их всесторонне развивать. Известно, что с малышами занимаются репетиторы, дети ходят во французский детский сад, где изучают языки и даже приобретают базовые знания некоторых профессий. Дома Лиза и Гарри также не сидят на месте, чему стало примером недавнее видео в Instagram-микроблоге Примадонны. Пятилетняя Лиза Галкина крутит обруч, усердно стараясь удержать его на талии.
«Если долго мучиться, что-нибудь получится», - так подписала пост звёздная мама.
Фанаты по достоинству оценили видео. За короткий срок оно набрало около пятисот тысяч просмотров. В комментариях поклонники умиляются усердием маленькой Лизы и желают ей огромных успехов в спорте.