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В Китае пожилая попрошайка оказалась долларовой миллионершей

В Китае у 79-летней попрошайки обнаружили состояние в размере миллиона долларов. Бабушку, которая ежедневно выпрашивала деньги на железнодорожном вокзале в городе Ханчжоу, местные сотрудники пытались сопроводить в дом престарелых, однако оказалось, что женщина - далеко не нищенка, и живет она в роскошной 5-этажной вилле.

В Китае пожилая попрошайка оказалась долларовой миллионершей

Родственники женщины рассказали, что бабушка имеет в собственности не только недвижимость, но и несколько магазинов с предприятиями. Один из ее сыновей управляет большой фабрикой, а банковским счетам попрошайки могут позавидовать даже некоторые состоятельные люди. Жизнь подаянием близкие бабушки назвали ее своеобразным хобби. Они много раз просили женщину прекратить заниматься этой позорной для ее семьи деятельностью, но пожилой человек был непреклонен.

По 10 часов в день бабушка продолжает попрошайничать на вокзале: она приходит на станцию в 10 утра и покидает ее под 8 вечера. За день китаянка собирает около 3000 российских рублей. При этом деньги для нее не играют особой роли по сравнению с самим процессом попрошайничества. Очевидцы рассказывают, что нередко она отдает все собранные деньги действительно нуждающимся в них людям.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:02

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