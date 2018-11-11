Ученые: В состоянии печали нейроны в мозгу активизируются





Сотрудники Калифорнийского университета проанализировали структуру органа у 20 добровольцев. В частности их интересовало его состояние в момент, когда человеку грустно или он испытывает печаль. Результаты показала, что существует взаимосвязь между эмоциями и активностью нейронов головного мозга. Также наблюдалось снижение яркости амигдала (миндалевидное тело), а это значит, что происходит некое сдавливание гиппокампа. Этот процесс может привести к ухудшению памяти человека.Амигдала является частью лимбической системы, одна из ее самых главных ролей - формирование эмоций. Спектральный анализ показал, что она способна менять «свечение», то есть становиться блеклой, если человеку грустно.