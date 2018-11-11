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Ученые: В состоянии печали нейроны в мозгу активизируются

Американские ученые провели исследования и выяснили, что нейроны в мозгу человека активизируются, если он испытывает печаль. Итоги опубликованы в научных журналах.
Ученые: В состоянии печали нейроны в мозгу активизируются

Сотрудники Калифорнийского университета проанализировали структуру органа у 20 добровольцев. В частности их интересовало его состояние в момент, когда человеку грустно или он испытывает печаль. Результаты показала, что существует взаимосвязь между эмоциями и активностью нейронов головного мозга. Также наблюдалось снижение яркости амигдала (миндалевидное тело), а это значит, что происходит некое сдавливание гиппокампа. Этот процесс может привести к ухудшению памяти человека.

Амигдала является частью лимбической системы, одна из ее самых главных ролей - формирование эмоций. Спектральный анализ показал, что она способна менять «свечение», то есть становиться блеклой, если человеку грустно.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:11

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