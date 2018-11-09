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«Космические сперматозоиды»: В США показали изучающих Землю «разведчиков» Нибиру

Нибиру, якобы грозящая Земле уничтожением, не сходит с уст конспирологов. Недавно в Сети появилось видео, где, как утверждают его авторы, запечатлены разведчики с Планеты X, собирающие информацию для вторжения. Десятки мечущихся в ночном небе огней очевидцы назвали «космическими сперматозоидами».
«Космические сперматозоиды»: В США показали изучающих Землю «разведчиков» Нибиру

Многие исследователи очень серьезно относятся к теории уничтожения Земли таинственным небесным объектом. Некоторые делятся гипотезами, как сбудется пророчество древних шумеров, предрекавших возвращение на Землю расы ануннаков через 3600 лет, которое совпадет с приближением к ней загадочного астрономического тела. Одни конспирологи выискивают доказательства существования «порталов», якобы открывающих инопланетянам путь к Голубой планете, а другие утверждают, что пришельцы давно проникли к людям и собирают сведения для полномасштабного вторжения.

Видео с мечущимися в небе «космическими сперматозоидами» ряд исследователей считает доказательством присутствия Нибиру. На ролике запечатлено, как светящиеся таинственные объекты падают и движутся по странной траектории, оставляя за собой след. Видео показали на одном из телеканалов США еще в феврале. По мнению конспирологов, именно полгода назад прибыли на Землю разведчики с Планеты X. Ведущая новостей предположила, что это отблески фейерверков, но уфологи не сомневаются – это настоящие НЛО.



 
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Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 14:13

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