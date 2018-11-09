«Космические сперматозоиды»: В США показали изучающих Землю «разведчиков» Нибиру





Многие исследователи очень серьезно относятся к теории уничтожения Земли таинственным небесным объектом. Некоторые делятся гипотезами, как сбудется пророчество древних шумеров, предрекавших возвращение на Землю расы ануннаков через 3600 лет, которое совпадет с приближением к ней загадочного астрономического тела. Одни конспирологи выискивают доказательства существования «порталов», якобы открывающих инопланетянам путь к Голубой планете, а другие утверждают, что пришельцы давно проникли к людям и собирают сведения для полномасштабного вторжения.Видео с мечущимися в небе «космическими сперматозоидами» ряд исследователей считает доказательством присутствия Нибиру. На ролике запечатлено, как светящиеся таинственные объекты падают и движутся по странной траектории, оставляя за собой след. Видео показали на одном из телеканалов США еще в феврале. По мнению конспирологов, именно полгода назад прибыли на Землю разведчики с Планеты X. Ведущая новостей предположила, что это отблески фейерверков, но уфологи не сомневаются – это настоящие НЛО.