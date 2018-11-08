АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.68 USD 66.09
Курс валют на 08.11.2018

В Китае заменили телеведущего компьютерной симуляцией

В Китае сотрудники государственного информационного агентства «Синьхуа» и местной поисковой системой Sogou заменили телеведущего компьютерной симуляцией. Технология представляет собой совмещение изображения с голосами журналистов и технологией машинного обучения.

В Китае заменили телеведущего компьютерной симуляцией

За основу «компьютерного» ведущего было взято изображение актера Чжана Чжао в английской версии и Цю Хао в китайской. Впервые разработку показали публике в рамках Всемирной интернет-конференции (World Internet Conference), которая проходит на текущей неделе в Учжэне.


В агентстве «Синьхуа» заявили, что искусственный интеллект зачитывает новостные сводки также, как и человек. Это происходит благодаря разработанному в Sogou алгоритму машинного обучения, который учит роботов имитировать движение губ человека и выражение лица. Телезрители отмечают, что робот выглядит действительно естественно, однако его голос звучит несколько монотонно.

Компьютерная симуляция уже стала частью команды репортеров «Синьхуа». Она доступна для просмотра на сайте агентства, онлайн-телевидении, мобильном приложении и аккаунте WeChat. В компании отметили, что технология открывает новые горизонты и позволяет существенно сократить стоимость выпуска новостной программы и оперативнее уведомлять зрителей о важных новостях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Caviar представила украшенные старинными играми
NASA отрабатывает посадку капсулы Orion в океан
Толщина вентилятора SilverStone FN124 составляет
Актёр Фёдор Добронравов показал в Instagram
Citroen выпустил два новых минивэна для России
В Китае заменили телеведущего компьютерной
25-летняя дочь Сергея Шнурова в нижнем белье
В новом Apple MacBook Air можно будет легко
Актриса Анна Михалкова показала поклонникам
В Госдуме предложили лишить Михаила Ефремова
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал видео
Разработчики назвали дату выхода второго
Ученые разработали способ доставки лекарств в
Ольга Гажиенко раскритиковала бросившую сына ради
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 наделили
Многофункциональное устройство ZMI Travel
Актриса Виктория Исакова несколько лет скрывала,
Подписан Договор о партнерстве между ОКР и
В Колорадо намерены запретить рабство
Молодая мама Ольга Рапунцель появилась в эфире
На открытом Путиным месторождении нашли огромный
Samsung бесплатно раздает microSD на 512 ГБ
Смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет в 2019
В Карелии фура с каменными блоками проехала
В Великобритании 50-летняя женщина родила
Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» Евгений
В Калуге выпущен юбилейный 500 000-ый седан
56-летняя актриса Мег Райан тайно вышла замуж
Парубий предостерег Евросоюз от строительства
В Карелии собака спасла хозяйку от ограбления
Просмотреть все новости