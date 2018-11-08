В Китае заменили телеведущего компьютерной симуляцией
В Китае сотрудники государственного информационного агентства «Синьхуа» и местной поисковой системой Sogou заменили телеведущего компьютерной симуляцией. Технология представляет собой совмещение изображения с голосами журналистов и технологией машинного обучения.
За основу «компьютерного» ведущего было взято изображение актера Чжана Чжао в английской версии и Цю Хао в китайской. Впервые разработку показали публике в рамках Всемирной интернет-конференции (World Internet Conference), которая проходит на текущей неделе в Учжэне.
В агентстве «Синьхуа» заявили, что искусственный интеллект зачитывает новостные сводки также, как и человек. Это происходит благодаря разработанному в Sogou алгоритму машинного обучения, который учит роботов имитировать движение губ человека и выражение лица. Телезрители отмечают, что робот выглядит действительно естественно, однако его голос звучит несколько монотонно.
Компьютерная симуляция уже стала частью команды репортеров «Синьхуа». Она доступна для просмотра на сайте агентства, онлайн-телевидении, мобильном приложении и аккаунте WeChat. В компании отметили, что технология открывает новые горизонты и позволяет существенно сократить стоимость выпуска новостной программы и оперативнее уведомлять зрителей о важных новостях.
За основу «компьютерного» ведущего было взято изображение актера Чжана Чжао в английской версии и Цю Хао в китайской. Впервые разработку показали публике в рамках Всемирной интернет-конференции (World Internet Conference), которая проходит на текущей неделе в Учжэне.
В агентстве «Синьхуа» заявили, что искусственный интеллект зачитывает новостные сводки также, как и человек. Это происходит благодаря разработанному в Sogou алгоритму машинного обучения, который учит роботов имитировать движение губ человека и выражение лица. Телезрители отмечают, что робот выглядит действительно естественно, однако его голос звучит несколько монотонно.
Компьютерная симуляция уже стала частью команды репортеров «Синьхуа». Она доступна для просмотра на сайте агентства, онлайн-телевидении, мобильном приложении и аккаунте WeChat. В компании отметили, что технология открывает новые горизонты и позволяет существенно сократить стоимость выпуска новостной программы и оперативнее уведомлять зрителей о важных новостях.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:15