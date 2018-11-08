В Китае заменили телеведущего компьютерной симуляцией





За основу «компьютерного» ведущего было взято изображение актера Чжана Чжао в английской версии и Цю Хао в китайской. Впервые разработку показали публике в рамках Всемирной интернет-конференции (World Internet Conference), которая проходит на текущей неделе в Учжэне.В агентстве «Синьхуа» заявили, что искусственный интеллект зачитывает новостные сводки также, как и человек. Это происходит благодаря разработанному в Sogou алгоритму машинного обучения, который учит роботов имитировать движение губ человека и выражение лица. Телезрители отмечают, что робот выглядит действительно естественно, однако его голос звучит несколько монотонно.Компьютерная симуляция уже стала частью команды репортеров «Синьхуа». Она доступна для просмотра на сайте агентства, онлайн-телевидении, мобильном приложении и аккаунте WeChat. В компании отметили, что технология открывает новые горизонты и позволяет существенно сократить стоимость выпуска новостной программы и оперативнее уведомлять зрителей о важных новостях.