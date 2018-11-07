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Ученые приблизились к сложной квантовой телепортации

Австрийские ученые из Венского университета и Австрийской академии наук в ходе исследования приблизились к сложной квантовой телепортации. Для этого они начали использовать более сложные квантовые системы, чем двумерно запутанные кубиты для увеличения емкости при помощи того же числа частиц. Результаты исследования опубликованы в научном издании Nature Photonics.

Ученые приблизились к сложной квантовой телепортации

Как биты в компьютерах, кубиты представляют собой наименьшие единицы измерения в квантовых системах. Лидеры IT-индустрии наряду с исследовательскими институтами намерены создать квантовый компьютер при помощи большого числа запутанных кубитов. Австрийские ученые пошли другим путем и не стали увеличивать количество кубитов, а использовали более сложные системы.

По словам физика Мануля Эрхарда, особенность данного исследования заключается в том, что в нем ученые запутывают три, а не два фотона, как то делалось до этого. Для достижения цели физики использовали системы более чем с двумя возможными состояниями. В данном случае речь идет об угловом моменте отдельных световых частиц. Отмечается, что некоторые фотоны более информационны, чем кубиты. Однако на концептуальном уровне запутывание частиц света оказалось достаточно сложным. Для преодоления сложности исследователи использовали компьютерный алгоритм Melvin, который автономно ищет путь для эксперимента. В итоге алгоритм обнаружил экспериментальную установку для данного типа запутывания. Центральным аппаратом эксперимента стал мультипорт, который объединил три фотона таким образом, чтобы они оказались запутаны в трех измерениях. Благодаря этому ученые смогли экспериментально исследовать главные вопросы о поведении в квантовых системах.

По мнению исследователя Антона Зайлингера, обнаруженные методы и технологии позволят ученым телепортировать большую часть информации одного фотона, что важно для квантовой коммуникации.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:00

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