В США 11-летний сын угнал внедорожник матери из-за PlayStation





В пригороде Кливленда (США) 11-летний мальчик стал виновником ночной погони. Оказалось, что накануне вечером он повздорил с матерью, после чего та решила его наказать, отобрав на некоторое время любимую приставку PlayStation. Огорчённый сын дождался момента, когда родительница отправилась спать и тайком взял ключи от внедорожника Dodge Durango, на котором отправился кататься по ночному городу. Полицейские заметили юного водителя из-за нарушений правил дорожного движения и скорости примерно в 90 миль в час, и тут же начали погоню, но первым о проделках сына спящей матери сообщил супруг, позвонивший ей после того, как заметил на улице машину, похожую на её внедорожник.В течение всей погони, длившейся около получаса, 11-летний мальчик несколько раз проехал на красный сигнал светофора, а позже не справился с управлением на скорости около 90 миль в час и врезался в припаркованный грузовик. После столкновения ребёнок пытался сбежать от полиции по улице, но ему этого не удалось. Правоохранители отмечают, что подобный инцидент с этим же ребёнком уже имел место быть, но тогда юный водитель отправился в ночное путешествие просто покататься, тайком позаимствовав машину у своего взрослого товарища.