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Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной

Бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной.

Недавно они отмечали 4 года отношений, известно также, что у них родилась очаровательная девочка. Правда, все эти четыре года были наполнены постоянными ссорами - ребята часто расходились и снова сходились.

Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной

Сегодня многие подозревают, что Алёна опять осталась одна. Разговоры спровоцировал сам молодой человек своим постом в Instagram. Тем более, все помнят, что Илюша и Алена не могут долго жить дружно.

«Господи, как сильно я вас люблю», — комментирует публикацию Илья.

Многочисленные подписчики тут же сообщили ему, что главное не упустить их. А кто-то вообще решил, что Алена ушла.

Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной

«Опять накосячил? Илья, очнись, у тебя семья уже! ... будешь всю жизнь локти кусать», «Возвращай, ты с ними счастлив, это видно», - пишут ему пользователи.

Также ему советуют сделать Алене предложение побыстрее. Ведь ему уже давно было пора жениться на девушке, которая подарила ему дочь? и с которой он счастлив.

Сам Григоренко пока не комментирует эти слухи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:35

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