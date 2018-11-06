Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной
Бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной.
Недавно они отмечали 4 года отношений, известно также, что у них родилась очаровательная девочка. Правда, все эти четыре года были наполнены постоянными ссорами - ребята часто расходились и снова сходились.
Сегодня многие подозревают, что Алёна опять осталась одна. Разговоры спровоцировал сам молодой человек своим постом в Instagram. Тем более, все помнят, что Илюша и Алена не могут долго жить дружно.
Многочисленные подписчики тут же сообщили ему, что главное не упустить их. А кто-то вообще решил, что Алена ушла.
Также ему советуют сделать Алене предложение побыстрее. Ведь ему уже давно было пора жениться на девушке, которая подарила ему дочь? и с которой он счастлив.
Сам Григоренко пока не комментирует эти слухи.
Недавно они отмечали 4 года отношений, известно также, что у них родилась очаровательная девочка. Правда, все эти четыре года были наполнены постоянными ссорами - ребята часто расходились и снова сходились.
Сегодня многие подозревают, что Алёна опять осталась одна. Разговоры спровоцировал сам молодой человек своим постом в Instagram. Тем более, все помнят, что Илюша и Алена не могут долго жить дружно.
«Господи, как сильно я вас люблю», — комментирует публикацию Илья.
Многочисленные подписчики тут же сообщили ему, что главное не упустить их. А кто-то вообще решил, что Алена ушла.
«Опять накосячил? Илья, очнись, у тебя семья уже! ... будешь всю жизнь локти кусать», «Возвращай, ты с ними счастлив, это видно», - пишут ему пользователи.
Также ему советуют сделать Алене предложение побыстрее. Ведь ему уже давно было пора жениться на девушке, которая подарила ему дочь? и с которой он счастлив.
Сам Григоренко пока не комментирует эти слухи.