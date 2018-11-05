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Ученые: Дно Марианской впадины может скрывать самый смертельный супервулкан на Земле

Ученые после изучения юго-западного района Марианской впадины заявили, что ее дно может скрывать один из самых мощных супервулканов на Земле. Исследователи буквально нашли на глубине в 5 километров в Гуаме стеклянный лабиринт.
Ученые: Дно Марианской впадины может скрывать самый смертельный супервулкан на Земле

Обнаруженные материалы и стекло представляют собой охлажденную лаву, изверженную неизвестным прежде вулканом. Ученые официально зарегистрировали свое открытие. Лаву они назвали сильным подводным извержением.

Обнаруженный вулкан может рассказать о загадочных процессах, происходящих на Земле. Отмечается, что одно из последних извержений произошло относительно недавно. Представители Университета Халла сообщили, что все современные знания базируются на древних системах. В то же время порядка 80% извержений происходят в океанах.

В восточной части Марианской впадины существует дуга, состоящая из 60 подводных вулканов. В водах Филиппинского моря имеется тихоокеанская плита, которая постепенно опускается. Говоря о вышеназванном вулкане, он находится на глубине 11 километров. Если этот район действительно такой активный в сейсмическом плане, то, скорее всего, впадина имеет еще более мощные источники.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:00

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