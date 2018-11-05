Ученые: Дно Марианской впадины может скрывать самый смертельный супервулкан на Земле





Обнаруженные материалы и стекло представляют собой охлажденную лаву, изверженную неизвестным прежде вулканом. Ученые официально зарегистрировали свое открытие. Лаву они назвали сильным подводным извержением.Обнаруженный вулкан может рассказать о загадочных процессах, происходящих на Земле. Отмечается, что одно из последних извержений произошло относительно недавно. Представители Университета Халла сообщили, что все современные знания базируются на древних системах. В то же время порядка 80% извержений происходят в океанах.В восточной части Марианской впадины существует дуга, состоящая из 60 подводных вулканов. В водах Филиппинского моря имеется тихоокеанская плита, которая постепенно опускается. Говоря о вышеназванном вулкане, он находится на глубине 11 километров. Если этот район действительно такой активный в сейсмическом плане, то, скорее всего, впадина имеет еще более мощные источники.