Суд обязал короля Бельгии пройти тест на отцовство





Как сообщили адвокаты короля, он имеет право отказаться от сдачи анализов. Однако, если родство будет установлено, то Боэль сможет претендовать на титул принцессы и рассчитывать на все привилегии, которыми пользуются члены королевской семьи.В феврале 2016 года Конституционный суд Бельгии постановил, что внебрачная дочь вправе добиваться установления отцовства. Прежде ее попытки были безуспешными.Мать Боэль на протяжении долгого времени скрывала от нее, кто на самом деле является ее отцом. Только по достижению совершеннолетия она рассказала ей о связи с монархом. Связь тогдашнего принца Альберта и баронессы продолжалась 16 лет. Став королем, он предпочел не признавать ребенка.На сегодняшний день юридически отцом Дельфины Боэль является экс-супруг баронессы Жак Боэль. Девушку он исключил из своего завещания после развода с женой.