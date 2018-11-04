Астрономы вычислили параметры более 30 двойных звёздных систем





Согласно результатам нового исследования, представленного в очередной статье издания Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономам удалось вычислить массу и размеры более 30 двойных звёздных систем и их белых карликов. Российские и немецкие учёные, опираясь на понимание о том, как объект эволюционирует в того самого белого карлика, а также учитывая данные, полученные из космических телескопов NuSTAR и Swift/BAT, определили примерные параметры известных науке свыше 30 двойных систем. Оказалось, что их ориентировочная масса равняется примерно 0,79+/-0,16 масс Солнца. Кроме того, астрономы узнали, что магнитное поле существующих белых карликов в несколько миллионов раз превосходит по мощности поле Земли.Точность вычислений параметров 30 тесных двойных звёздных систем оказалась бы невозможной и без участия астрометрической обсерватории Gaia. Учёные полагают, что полученные знаний в будущем упростят понимание завершающего этапа жизненного цикла звёзд.