Добыча ископаемых из недр Марса может стать причиной войны между странами в космосе





Как стало известно, американские учёные работают над созданием автоматизированного объекта для добычи полезных ископаемых и создания топлива для ракет на Марсе. Эксперты полагают, что речь идёт не о создании технологий, а о реальном проекте, иначе в NASA не делали бы ставки на успех миссий на Красную планету в будущем. Создание подобного аппарата могло бы решить сразу несколько вопросов, открыв новые перспективы в изучении космоса.Однако конфликтологи считают, как только ученые начнут экстрагировать необходимые для создания топлива элементы, так в космосе развернётся Третья мировая война за ресурсы. Монополию на Марсе вряд ли будут терпеть другие сверхдержавы, как показывает история, первопроходцам достаётся всё. В случае войны в космосе на Земле многие люди станут жертвами из-за нехватки ресурсов.