Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской группы BTS





Там она уже приметила на роль будущего мужа одного из популярных корейских исполнителей.Группа BTS является одной из популярнейших в Южной Корее. Музыканты играют в стиле K-Pop (корейская поп-музыка) и на данный момент слава этой группы постепенно расходится среди отечественной молодежи, хоть и обширность слушателей в России достаточно не велика.Ольга Бузова является одной из ярых поклонников этого коллектива и ее очень расстраивает, что популярность жанра южнокорейцев еще не захватила нашу страну. Звезда решила не останавливаться, а также хочет предложить BNS сотрудничество для получения большего числа поклонников в России. А может и самой попытать счастья в Южной Корее.Певица не раз интересовалась у фолловеров, кто из группы BTS им наиболее симпатичен. Хотя ей встречного подобного вопроса и не задавали, она моментально огласила, что у нее самый любимый - Чон Чонгук.Хейтеры сразу подхватили эту новость и выдвинули мнение, что после неудачи, случившейся перед окончанием проекта «Замуж за Бузову», Ольга начала искать себе жениха, где только возможно. Также ненавистники заметили, что сотрудничество, о котором говорит артистка, придумано неспроста.Возможно, Бузова нацелилась окольцевать одного из корейских певцов, вполне вероятно и того, которого она сама и озвучила.