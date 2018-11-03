АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской группы BTS

Ольга Бузова разочаровавшись в российских мужчинах, решила обратить свой взор на Восток.

Там она уже приметила на роль будущего мужа одного из популярных корейских исполнителей.

Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской группы BTS

Группа BTS является одной из популярнейших в Южной Корее. Музыканты играют в стиле K-Pop (корейская поп-музыка) и на данный момент слава этой группы постепенно расходится среди отечественной молодежи, хоть и обширность слушателей в России достаточно не велика.

Ольга Бузова является одной из ярых поклонников этого коллектива и ее очень расстраивает, что популярность жанра южнокорейцев еще не захватила нашу страну. Звезда решила не останавливаться, а также хочет предложить BNS сотрудничество для получения большего числа поклонников в России. А может и самой попытать счастья в Южной Корее.

Певица не раз интересовалась у фолловеров, кто из группы BTS им наиболее симпатичен. Хотя ей встречного подобного вопроса и не задавали, она моментально огласила, что у нее самый любимый - Чон Чонгук.

Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской группы BTS

Хейтеры сразу подхватили эту новость и выдвинули мнение, что после неудачи, случившейся перед окончанием проекта «Замуж за Бузову», Ольга начала искать себе жениха, где только возможно. Также ненавистники заметили, что сотрудничество, о котором говорит артистка, придумано неспроста.

Возможно, Бузова нацелилась окольцевать одного из корейских певцов, вполне вероятно и того, которого она сама и озвучила.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о
Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и
Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна
Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram
«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет
Дана Борисова за неделю сбросила полтора
В России запущен реактор первой в мире плавучей
«Лучший в индустрии» дисплей Huawei Mate 20 Pro
Испанские военные провели испытания нового
Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за
Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России
Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом
Кристина Асмус в Instagram показала редкий снимок
Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской
Компания Aston Martin представила снимки
Александр Буйнов не знал о возвращении Аллы
Дмитрий Дмитренко хочет покинуть проект "Дом-2"
Colorful выпустила видеокарту iGame GeForce RTX
Мама Александры Шевы заступилась за дочь
Александра Черно не хочет худеть и срывается даже
Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей
Ford может выпустить конкурента Land Rover
Эксперты назвали самые красивые приложения в
Honda Civic Type R 2019 получила новый цвет и
Планету Нибиру конспирологи увидели на Северном
Телеведущая Ирена Понарошку назвала сына редким
Представлены беспроводные наушники Lenovo Air за
Данила Козловский скоро женится на модели Ольге
Эксперты назвали регионы, где чаще покупают
Автомастерская American Legends показала
Просмотреть все новости