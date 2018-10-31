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Учёные: Диетические газированные напитки негативно влияют на память и уменьшают мозг

Учёные провели исследование и выяснили, что газированные напитки с искусственными подсластителями могут спровоцировать проблемы с памятью и уменьшение объёма мозга. Кроме того ежедневное потребление газировки может стать причиной инсульта и деменции.

Учёные: Диетические газированные напитки негативно влияют на память и уменьшают мозг

Согласно последнему исследованию, в котором принимали участие 4 300 человек в возрасте от 45 лет, специалисты установили, что люди, употребляющие диетические газированные напитки каждый день, страдают от слабоумия и инсультов в три раз чаще, чем те, кто их вообще не пьёт. Также специалисты установили, что газировка при ежедневном потреблении, способствует уменьшению объёма головного мозга и ухудшает память.

Причины, по которым газированные напитки с содержанием искусственных подсластителей оказывают негативное влияние на мозг, до конца пока не изучены. Однако исследователи связывают это с ухудшением циркуляции крови. Потребление газированных напитков негативно сказывается на здоровье человека, поэтому эксперты рекомендуют пить обычную воду.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:44

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