Учёные: Диетические газированные напитки негативно влияют на память и уменьшают мозг





Согласно последнему исследованию, в котором принимали участие 4 300 человек в возрасте от 45 лет, специалисты установили, что люди, употребляющие диетические газированные напитки каждый день, страдают от слабоумия и инсультов в три раз чаще, чем те, кто их вообще не пьёт. Также специалисты установили, что газировка при ежедневном потреблении, способствует уменьшению объёма головного мозга и ухудшает память.Причины, по которым газированные напитки с содержанием искусственных подсластителей оказывают негативное влияние на мозг, до конца пока не изучены. Однако исследователи связывают это с ухудшением циркуляции крови. Потребление газированных напитков негативно сказывается на здоровье человека, поэтому эксперты рекомендуют пить обычную воду.