Ученые: Оптимальный промежуток между беременностями составляет 18 месяцев





В рамках исследования были изучены данные 150000 жительниц Канады в интересном положении разного возраста. Таким образом, ученые хотят выяснить, какой именно промежуток между беременностями является оптимальным для здоровья женщины. По итогам анализа данных эксперты пришли к выводу, что промежуток в полтора года является безопасным как для плода, так и для матери.Также ученые выяснили, что возраст может влиять на вынашивание ребенка. Если это период между 20 и 34 годами, то риск патологии может быть у ребенка, а если это возраст после 35, тогда в опасности мать. В данном случае возрастная категория женщин может быть подвержена риску смертности (для матери), инвалидности и преждевременных родов. Чтобы исключить опасность для здоровья необходимо сделать интервал между рождением детей больше. Что же касается первой группы (до 34) ученые смогли выяснить, что их повторная беременность не всегда запланирована.