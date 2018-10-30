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Взорвавшийся над Великобританией загадочный болид вызвал дискуссию среди ученых

Британец из графства Шропшир опубликовал в сетях фото, а также рассказал о взорвавшемся над страной загадочном болиде. Этот объект вызвал дискуссию среди ученых, которые до сих пор не могут выяснить его природу.
Взорвавшийся над Великобританией загадочный болид вызвал дискуссию среди ученых

Свидетель события находился возле замка Клун, снимая на камеру метеорный дождь Ориониды. Внезапно перед его глазами возникло сияющее небесное тело, которое после взрыва рассыпалось на мелкие частицы пыли. После просмотра материалов некоторые эксперты предположили, что это был метеор, вот только многие коллеги не согласились с их мнением.



Космическое тело отличается от обычных объектов необычным поведением и внешним видом. Возможно, британцу удалось зафиксировать неизвестный науке феномен или портал в параллельный мир. Пользователи заговорили о внеземных существах и НЛО, а ученые не комментируют информацию.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:04

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