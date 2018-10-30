Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу кожи
Диетологи рассказали о необычной диете-детоксикации по типу кожи. Благодаря ней, по словам экспертов, в течение пяти дней можно избавиться от лишнего веса, а также восстановить здоровье кожи за счет отказа от алкоголя, сахара, молока и пшеницы.
Косметолог Тереза Тарни является создателем данной диеты. По ее словам, предлагаемая программа является достаточно серьезным испытанием для организма за счет детоксикации от всевозможных ядов. В связи с этим рекомендуется проконсультироваться с врачом по поводу того, стоит ли подвергать себя таким нагрузкам. Диета будет отличаться в зависимости от человека, однако подтянутая кожа, а также хорошая фигура появятся даже после 5 дней без пшеницы, алкоголя, сахара и молока. По словам некоторых специалистов, данный подход не обоснован с научной точки зрения, а подтянуть кожу можно благодаря курсу витаминов.
Благодаря насыщению организма полезными веществами, а также отказу от вредоносных, кожа станет более упругой, а фигура подтянутой. Отмечается, что несмотря на критику рассматриваемого метода, коллеги поддерживают Терезу Тарни в том, что отказ от алкоголя действительно способствует оздоровлению организма.
Косметолог Тереза Тарни является создателем данной диеты. По ее словам, предлагаемая программа является достаточно серьезным испытанием для организма за счет детоксикации от всевозможных ядов. В связи с этим рекомендуется проконсультироваться с врачом по поводу того, стоит ли подвергать себя таким нагрузкам. Диета будет отличаться в зависимости от человека, однако подтянутая кожа, а также хорошая фигура появятся даже после 5 дней без пшеницы, алкоголя, сахара и молока. По словам некоторых специалистов, данный подход не обоснован с научной точки зрения, а подтянуть кожу можно благодаря курсу витаминов.
Благодаря насыщению организма полезными веществами, а также отказу от вредоносных, кожа станет более упругой, а фигура подтянутой. Отмечается, что несмотря на критику рассматриваемого метода, коллеги поддерживают Терезу Тарни в том, что отказ от алкоголя действительно способствует оздоровлению организма.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:53