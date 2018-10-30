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Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу кожи

Диетологи рассказали о необычной диете-детоксикации по типу кожи. Благодаря ней, по словам экспертов, в течение пяти дней можно избавиться от лишнего веса, а также восстановить здоровье кожи за счет отказа от алкоголя, сахара, молока и пшеницы.

Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу кожи


Косметолог Тереза Тарни является создателем данной диеты. По ее словам, предлагаемая программа является достаточно серьезным испытанием для организма за счет детоксикации от всевозможных ядов. В связи с этим рекомендуется проконсультироваться с врачом по поводу того, стоит ли подвергать себя таким нагрузкам. Диета будет отличаться в зависимости от человека, однако подтянутая кожа, а также хорошая фигура появятся даже после 5 дней без пшеницы, алкоголя, сахара и молока. По словам некоторых специалистов, данный подход не обоснован с научной точки зрения, а подтянуть кожу можно благодаря курсу витаминов.

Благодаря насыщению организма полезными веществами, а также отказу от вредоносных, кожа станет более упругой, а фигура подтянутой. Отмечается, что несмотря на критику рассматриваемого метода, коллеги поддерживают Терезу Тарни в том, что отказ от алкоголя действительно способствует оздоровлению организма.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:53

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