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Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером через пару месяцев после развода

Актриса Ирина Горбачева недолго грустила в одиночестве после развода. Ходят слухи, что между артисткой и 38-летним кинорежиссером Эдуардом Оганесяном роман.

Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером через пару месяцев после развода


Три года назад Ирина Горбачева вышла замуж за Григория Калинина. Они казались идеальной парой, однако недавно стало известно, что супруги расстались. Но актриса не стала долго грустить в одиночестве после развода. Появилась информация, что кинозвезда закрутила романтические отношения с Эдуардом Оганесяном.

Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером через пару месяцев после развода


Сейчас кинорежиссер снимает ленту под названием «Чики». В данном фильме главную роль играет Ирина Горбачева. Влюбленная пара познакомилась на съемках, после чего довольно быстро сблизилась.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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