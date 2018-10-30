Apple представит новый планшет iPad и бюджетный ноутбук MacBook





Эксперты считают, что Apple готовит к выходу iPad Pro с новым процессором и датчиками, распознающими черты лица, подобную технологию разработчики применяли на iPhone. Также ожидается, что «яблочная» корпорация выпустит новый ноутбук MacBook по более доступной цене. Устройство получит обновлённый дисплей и клавиши с плавным нажатием.По предположению специалистов, презентация новинок от Apple может состояться во вторник на мероприятии компании, которое пройдёт в Нью-Йоркском районе Бруклин.