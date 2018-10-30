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Простатит возглавил список самых распространенных мужских заболеваний

Медики отметили, что современные мужчины много времени проводят на сидячей работе, что негативно отражается на работе мочеполовой системы. Простатит возглавил список самых распространенных мужских заболеваний, а также нуждается в своевременном лечении.
Простатит возглавил список самых распространенных мужских заболеваний

Хроническая стадия недуга может сопровождаться воспалением, которое провоцируют переохлаждения и чрезмерное увлечение алкоголем кроме вышеуказанного фактора. С такими процессами в организме мужчина часто имеет проблемы в личной жизни, но после курса лечения он может возобновить интимные утехи.

Многие пациенты предпочитают заниматься самолечением, приобретая специальные аппараты с электронным воздействием или прибегая к методу ударноволновой терапии. Такие процедуры лучше делать под присмотром врачей, чтобы не повредить простату.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00

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