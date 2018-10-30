Простатит возглавил список самых распространенных мужских заболеваний





Хроническая стадия недуга может сопровождаться воспалением, которое провоцируют переохлаждения и чрезмерное увлечение алкоголем кроме вышеуказанного фактора. С такими процессами в организме мужчина часто имеет проблемы в личной жизни, но после курса лечения он может возобновить интимные утехи.Многие пациенты предпочитают заниматься самолечением, приобретая специальные аппараты с электронным воздействием или прибегая к методу ударноволновой терапии. Такие процедуры лучше делать под присмотром врачей, чтобы не повредить простату.