АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

У Валерии Гай Германики украли смартфон iPhone XS Max

У популярного российского режиссёра Валерии Гай Германики во время премьеры очередного фильма украли смартфон iPhone XS Max. Цена данного устройства составляет 220 000 рублей.

У Валерии Гай Германики украли смартфон iPhone XS Max


Данный инцидент произошёл на премьере ленты "Пришелец" - Александра Куликова. Валерия Гай Германика оставила гаджет на своём месте в отверстии под стаканы и отошла на пару минут. Когда она вернулась, обнаружила что телефон пропал. По словам режиссёра гаджет стоил 220 000 рублей. Германика приобрела эту модель в Соединённых Штатах в первый день продаж. Она отметила, что в кинозале присутствовали только медийные личности. Германика переживает, что в интернете может оказаться содержимое смартфона, а именно переписка, а также фото из личного архива.

По словам режиссёра, это сделали завистники из-за её успеха, а также богатого возлюбленного. Валерия Гай Германика написала уже заявление в органы правоохранения. Она надеется, что злоумышленник будет пойман.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции
Audi в России начала приём заказов на
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов получил
Lifan X50 стал бестселлером на российском
В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская закрыли Неделю
В Петербурге началось серийное производство
Ким Кардашьян: «Канье Уэст просит меня родить еще
У Валерии Гай Германики украли смартфон iPhone XS
Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в
Александра Черно написала в Instagram, что готова
Людмила Поргина озвучила предсмертные слова
Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в
Ученые в Антарктиде обнаружили «портал» в другой
Юлия Ковальчук показала «стальной» пресс на фото
Microsoft разработала специальную чехол-книжку
Звезда «Дома-2» Элина Камирен назвала 3 способа,
Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем
NASA: Число обитаемых экзопланет может быть
Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам
В Антарктиде на территории Земли Королевы Мод
Анастасия Квитко показала фанатам в Instagram "
На проекте «Дом-2» подыскивают замену Дмитрию
Учёные: Женские легкие более устойчивы к
В Уфе на набережной произошло серьёзное ДТП при
Фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до
Эксперты считают теракт одной из причин крушения
Поклонникам в Instagram не понравился новый образ
Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя
Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди»
Просмотреть все новости