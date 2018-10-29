У Валерии Гай Германики украли смартфон iPhone XS Max





Данный инцидент произошёл на премьере ленты "Пришелец" - Александра Куликова. Валерия Гай Германика оставила гаджет на своём месте в отверстии под стаканы и отошла на пару минут. Когда она вернулась, обнаружила что телефон пропал. По словам режиссёра гаджет стоил 220 000 рублей. Германика приобрела эту модель в Соединённых Штатах в первый день продаж. Она отметила, что в кинозале присутствовали только медийные личности. Германика переживает, что в интернете может оказаться содержимое смартфона, а именно переписка, а также фото из личного архива.По словам режиссёра, это сделали завистники из-за её успеха, а также богатого возлюбленного. Валерия Гай Германика написала уже заявление в органы правоохранения. Она надеется, что злоумышленник будет пойман.