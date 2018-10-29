На Земле уже давно живут три расы внеземных существ - Исследователи
В последнее время исследователи часто говорят о космической угрозе со стороны Нибиру и ее обитателей, а также имеют сведения, переданные им из проверенных источников информации. Они касаются трех рас внеземных существ, которые давно уже живут на Земле рядом с людьми.
В 1800 году вьетнамцы впервые узнали о существовании великанов, когда заметили их экскременты, после чего были обнаружены останки приматов – мутантов. Тогда многие ученые пытались выяснить, что это были за создания, но их попытки были обречены на провал.
Похожая ситуация произошла в Антарктиде, когда 30-метровые существа, отдаленно напоминающие русалок, плавали в ледяной воде. Свидетели события говорили, что они имеют конечности, похожие на людские аналоги, но точно прибыли сюда с другой планеты. Самыми опасными среди пришельцев являются гуманоиды в черных костюмах. Они быстро могут менять свой облик и входить в доверие к людям, но потом сразу начинают порабощать свою жертву.
В 1800 году вьетнамцы впервые узнали о существовании великанов, когда заметили их экскременты, после чего были обнаружены останки приматов – мутантов. Тогда многие ученые пытались выяснить, что это были за создания, но их попытки были обречены на провал.
Похожая ситуация произошла в Антарктиде, когда 30-метровые существа, отдаленно напоминающие русалок, плавали в ледяной воде. Свидетели события говорили, что они имеют конечности, похожие на людские аналоги, но точно прибыли сюда с другой планеты. Самыми опасными среди пришельцев являются гуманоиды в черных костюмах. Они быстро могут менять свой облик и входить в доверие к людям, но потом сразу начинают порабощать свою жертву.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00