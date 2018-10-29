Жители Барнаула наблюдали за полетом переливающегося НЛО
Пользователи сетей обсуждают сообщения, опубликованные жителями Барнаула. Свидетели события написали, что наблюдали за полетом переливающегося НЛО, который хаотично кружился над городом.
Корабль пришельцев сначала решил осмотреть Змеиногорскую трассу, излучая сильное свечение, после чего на большой скорости стал двигаться в разных направлениях. Горожане сразу обратили внимание на множество разноцветных огней, вспыхивающих во время полета объекта, но были сильно напуганы и не захотели снимать его на камеру.
Многие люди скептически отнеслись к информации земляков, посоветовав им не увлекаться спиртными напитками на выходные дни. Скептики заговорили о земных технологиях, которые могли быть в этом месте, вот только другие свидетели события, заметившие НЛО через окна, опровергли их выводы.
Корабль пришельцев сначала решил осмотреть Змеиногорскую трассу, излучая сильное свечение, после чего на большой скорости стал двигаться в разных направлениях. Горожане сразу обратили внимание на множество разноцветных огней, вспыхивающих во время полета объекта, но были сильно напуганы и не захотели снимать его на камеру.
Многие люди скептически отнеслись к информации земляков, посоветовав им не увлекаться спиртными напитками на выходные дни. Скептики заговорили о земных технологиях, которые могли быть в этом месте, вот только другие свидетели события, заметившие НЛО через окна, опровергли их выводы.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00