Жители Барнаула наблюдали за полетом переливающегося НЛО





Корабль пришельцев сначала решил осмотреть Змеиногорскую трассу, излучая сильное свечение, после чего на большой скорости стал двигаться в разных направлениях. Горожане сразу обратили внимание на множество разноцветных огней, вспыхивающих во время полета объекта, но были сильно напуганы и не захотели снимать его на камеру.Многие люди скептически отнеслись к информации земляков, посоветовав им не увлекаться спиртными напитками на выходные дни. Скептики заговорили о земных технологиях, которые могли быть в этом месте, вот только другие свидетели события, заметившие НЛО через окна, опровергли их выводы.