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Генетик из США считает человека продуктом скрещивания свиньи и обезьяны

Генетик из США выразил уверенность, что человек представляет собой продукт скрещивания обезьяны и свиньи. Профессор Юджин Маккарти, сотрудничающий с университетом Джорджии, обосновывает собственную теорию исследованиями строения людей и указанных животных.
Генетик из США считает человека продуктом скрещивания свиньи и обезьяны

Ученый подчеркивает, что не является противником эволюционной теории Дарвина, заявившего, что homo sapiens – продукт мутаций у приматов. При этом американский профессор считает, что глаза, нос и кожа были получены людьми именно от кабанов. Весьма заметным оказалось сходство в строении клапанов сердца, поскольку отдельные органы могут использоваться в медицине вследствие пригодности их к пересадке человеку.

По данным американского генетика, начало исследования было положено скрещиванием самца свиньи с самкой шимпанзе. Относительно внешнего сходства человеком и приматом Маккарти отметил, что этого удалось добиться за счет использования последовательного «обратного скрещивания». Генетики из различных государств достаточно скептически отнеслись к подобному заявлению, сообщает zapredelami.net. Отдельные специалисты считают, что ребенок свиньи и шимпанзе не может передать собственный набор генов очередному поколению. Сам Маккарти намеревается более тщательно изучить все имеющиеся в его распоряжении факты.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:00

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