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«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна приняла участие во флешмобе

Младшая сестра Ольги Бузовой - Анна тоже, как и ее родственница, ведет активную жизнь в социальной сети.

В свежей публикации в Instagram девушка показала трогательную фотографию со своей бабушкой, тем самым приняв участие в довольно полезном флешмобе.

«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна приняла участие во флешмобе

Младшая сестра знаменитости и «по совместительству» бизнесмен и фотомодель Анна Бузова участвовала в оригинальном флешмобе «Старость в радость», который проходит в сети. Бузова-младшая у себя в микроблоге разместила совместный снимок с мамой Ириной Александровной и бабулей Аллой Тимофеевной.

«Близкие родные люди...наша опора, наш тыл и наш стимул! Связь поколений бесценна! Успейте порадовать стариков и подарить им свою безграничную заботу! Моя крутая бабушка!», - прокомментировала фото Аня.

«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна приняла участие во флешмобе

Она рассказала, что флешмоб помогает фонду помогать одиноким пожилым людям.

Многочисленные подписчики отметили, что у Ольги очень молодая бабушка. А кто-то посетовал, что ее очень не хватало на этом семейном снимке.

«Смотрю и улыбаюсь...Только Ольги не хватает», - в частности пишут поклонники семьи Бузовых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:02

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