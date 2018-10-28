«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна приняла участие во флешмобе

«Близкие родные люди...наша опора, наш тыл и наш стимул! Связь поколений бесценна! Успейте порадовать стариков и подарить им свою безграничную заботу! Моя крутая бабушка!», - прокомментировала фото Аня.

«Смотрю и улыбаюсь...Только Ольги не хватает», - в частности пишут поклонники семьи Бузовых.

В свежей публикации в Instagram девушка показала трогательную фотографию со своей бабушкой, тем самым приняв участие в довольно полезном флешмобе.Младшая сестра знаменитости и «по совместительству» бизнесмен и фотомодель Анна Бузова участвовала в оригинальном флешмобе «Старость в радость», который проходит в сети. Бузова-младшая у себя в микроблоге разместила совместный снимок с мамой Ириной Александровной и бабулей Аллой Тимофеевной.Она рассказала, что флешмоб помогает фонду помогать одиноким пожилым людям.Многочисленные подписчики отметили, что у Ольги очень молодая бабушка. А кто-то посетовал, что ее очень не хватало на этом семейном снимке.