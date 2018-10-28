Первые фотографии прототипа смартфона Asus ZenFone 6 появились в Сети





На текущий момент достоверно известно, что данные снимки отображают лишь прототипы. Иначе говоря, рассматриваемые мобильные устройства могут быть подвержены кардинальным изменениям к моменту релиза. Тем не менее, присутствует достаточно большая вероятность того, что многие детали, показанные на снимке, будут и на релизной версии смартфона. В первую очередь стоит отметить наличие каплевидного выреза. Вероятно, он будет присутствовать на одной или нескольких моделях серии. Кроме того, остается неизвестным, разместят ли его в центре, либо сбоку. Тройная камера также имеется в наличии, однако ее расположение остается неизвестным. В одном из вариантов она находится в центре, а в другом – слева, на манер iPhone.Исходя из имеющихся снимков, можно утверждать, что данный смартфон будет обладать тройной камерой. О других особенностях модели, в том числе о дизайне, на данный момент нельзя сказать ничего конкретного.