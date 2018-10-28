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Первые фотографии прототипа смартфона Asus ZenFone 6 появились в Сети

Новинки в сфере смартфонов, выпускаемые множеством крупных компаний, заставили забыть о продукции менее специализированных собратьев. Тем не менее, благодаря попавшим в сеть снимкам, появилась возможность взглянуть на прототип Zenfone 6 с каплевидным вырезом и тройной камерой, над которым в течение длительного времени работали специалисты из Asus.

Первые фотографии прототипа смартфона Asus ZenFone 6 появились в Сети


На текущий момент достоверно известно, что данные снимки отображают лишь прототипы. Иначе говоря, рассматриваемые мобильные устройства могут быть подвержены кардинальным изменениям к моменту релиза. Тем не менее, присутствует достаточно большая вероятность того, что многие детали, показанные на снимке, будут и на релизной версии смартфона. В первую очередь стоит отметить наличие каплевидного выреза. Вероятно, он будет присутствовать на одной или нескольких моделях серии. Кроме того, остается неизвестным, разместят ли его в центре, либо сбоку. Тройная камера также имеется в наличии, однако ее расположение остается неизвестным. В одном из вариантов она находится в центре, а в другом – слева, на манер iPhone.

Исходя из имеющихся снимков, можно утверждать, что данный смартфон будет обладать тройной камерой. О других особенностях модели, в том числе о дизайне, на данный момент нельзя сказать ничего конкретного.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:46

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