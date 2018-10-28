На авиабазе США обнаружен загадочный летательный аппарат





Подчеркивается, что необычный объект находится на военной авиабазе под названием «Tonopah Test Range». После тщательного изучения снимка пользователи пришли к выводам, что это действительно может быть летательный аппарат огромных габаритов. Специалисты онлайн-площадки Avia.pro сообщили, что длина таинственного объекта достигает 20 метров, тогда как ширина - не больше 6 м. Какой конкретно летательный аппарат может быть описан подобным образом - сказать трудно.Учитывая соотношение габаритов, специалисты отмечают, что таинственный объект может оказаться сверхзвуковым летательным аппаратом. Само спутниковое фото датировано октябрём 2017 года, вызвав большого количества вопросов в интернет-сообществах, поскольку обновление спутниковых снимков в сервисах Google Maps, обычно, ведется в течение всего лишь 90 дней, тогда как этот фрагмент, не обновлялся больше года.