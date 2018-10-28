На авиабазе США обнаружен загадочный летательный аппарат
На авиабазе США пользователи интернета нашли «загадочный летательный аппарат». Информация была получена при помощи снимков сервиса Google Maps.
Подчеркивается, что необычный объект находится на военной авиабазе под названием «Tonopah Test Range». После тщательного изучения снимка пользователи пришли к выводам, что это действительно может быть летательный аппарат огромных габаритов. Специалисты онлайн-площадки Avia.pro сообщили, что длина таинственного объекта достигает 20 метров, тогда как ширина - не больше 6 м. Какой конкретно летательный аппарат может быть описан подобным образом - сказать трудно.
Учитывая соотношение габаритов, специалисты отмечают, что таинственный объект может оказаться сверхзвуковым летательным аппаратом. Само спутниковое фото датировано октябрём 2017 года, вызвав большого количества вопросов в интернет-сообществах, поскольку обновление спутниковых снимков в сервисах Google Maps, обычно, ведется в течение всего лишь 90 дней, тогда как этот фрагмент, не обновлялся больше года.
Подчеркивается, что необычный объект находится на военной авиабазе под названием «Tonopah Test Range». После тщательного изучения снимка пользователи пришли к выводам, что это действительно может быть летательный аппарат огромных габаритов. Специалисты онлайн-площадки Avia.pro сообщили, что длина таинственного объекта достигает 20 метров, тогда как ширина - не больше 6 м. Какой конкретно летательный аппарат может быть описан подобным образом - сказать трудно.
Учитывая соотношение габаритов, специалисты отмечают, что таинственный объект может оказаться сверхзвуковым летательным аппаратом. Само спутниковое фото датировано октябрём 2017 года, вызвав большого количества вопросов в интернет-сообществах, поскольку обновление спутниковых снимков в сервисах Google Maps, обычно, ведется в течение всего лишь 90 дней, тогда как этот фрагмент, не обновлялся больше года.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:00