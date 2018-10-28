



В последнее время свидетели из разных стран мира сообщают уфологам о наблюдениях за загадочным космическим объектом, который не желают признавать специалисты NASA. Жители Бразилии запечатлели спрятавшуюся за Солнцем планету Нибиру, опубликовав фото в сетях.Они заметили светило, которое пыталось не попадаться на глаза людям во время заката, успешно маскируясь в лучах звезды. После того Планета Х просто исчезла в воздухе, но очевидцы успели зафиксировать ее на камеру.Многие исследователи предположили, что агрессивные гуманоиды готовятся к вторжению на Землю. Они не сомневаются в их намерениях, а также бояться, что Нибиру тоже будет использована внеземными существами для своих целей.