Юлию Ковальчук сравнили с Дженнифер Энистон





Юлия Ковальчук часто делает различные публикации в социальной сети. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появилось фото, на котором знаменитость запечатлена в черных штанах и топе такого же цвета, образ исполнительницы дополнила безрукавка. На заднем плане в кадре виднелся директор Юлии Ковальчук, который весело махал рукой. В комментарии к снимку артистка написала: "У меня весёлый директор и команда самая тёплая)))".Многочисленным подписчикам исполнительницы очень понравилась ее новая публикация. В обсуждениях кто-то из пользователей Сети написал, что Юлия Ковальчук очень похожа на Дженнифер Энистон, другие согласились с таким выводом. Всего за несколько часов пост знаменитости собрал более 18 тысяч лайков.