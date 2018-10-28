АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Юлию Ковальчук сравнили с Дженнифер Энистон

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук решила похвастаться подписчикам в Instagram своей стройной фигурой. Поклонники пришли в восторг от новой публикации исполнительницы и сравнили ее с голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

Юлию Ковальчук сравнили с Дженнифер Энистон

Юлия Ковальчук часто делает различные публикации в социальной сети. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появилось фото, на котором знаменитость запечатлена в черных штанах и топе такого же цвета, образ исполнительницы дополнила безрукавка. На заднем плане в кадре виднелся директор Юлии Ковальчук, который весело махал рукой. В комментарии к снимку артистка написала: "У меня весёлый директор и команда самая тёплая)))".

Юлию Ковальчук сравнили с Дженнифер Энистон

Многочисленным подписчикам исполнительницы очень понравилась ее новая публикация. В обсуждениях кто-то из пользователей Сети написал, что Юлия Ковальчук очень похожа на Дженнифер Энистон, другие согласились с таким выводом. Всего за несколько часов пост знаменитости собрал более 18 тысяч лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Дмитрия Диброва Полина порадовала
В Башкортостане 2203 человека имеют ВИЧ-инфекцию
Аэропорт Пулково могли переименовать в честь
Принц Гарри принял участие в древних ритуалах
Юлию Ковальчук сравнили с Дженнифер Энистон
Жители Бразилии запечатлели спрятавшуюся за
Автомобили Ravon могут снова появиться в России
Сергей Лазарев рассказал в Instagram о
Вика Цыганова рассказал, что ей не дали
Во Флориде американцы запечатлели на камеру НЛО
Эксперты рассказали о полезных свойствах витамина
Прохор Шаляпин сообщил, что стал ведущим прогноза
Ученые: Энергетики усугубляют усталость и
Соевый соус и ряд других продуктов имеют
Ученым удалось подтвердить кровожадность
Журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль
В России резко снизились продажи автомобилей
Смартфон Vivo Y93 получит новую однокристальную
Печенье из магазина может стать виновником многих
Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно
Тренажер виртуальной реальности будет обучать
Спад зрительского интереса не смущает Валерия
Пользователей Сети удивило видео с «дышащим»
Дочку Элины Камирен Саши Задойнова водят к
Озоновой дыре над Землей не дает закрыться
Землетрясения помогли ученым доказать твердость
Дарья Мельникова трогательно поздравила мужа и
Пропавшую без вести звезду «Дома-2» Тамару
Снимок НЛО в форме черепа вызвал дискуссию у
Ученые назвали домашние предметы, способные
Просмотреть все новости