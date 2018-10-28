Вика Цыганова рассказал, что ей не дали благословения на суррогатное материнство





Вика Цыганова рассказала, что собирается отмечать не только день рождения, но и 30-летие своей певческой карьеры. Также исполнительница прокомментировала слухи о недавней пластической операции. Она заявила, что это просто клевета, которую распространяют ее завистники. А все изменения во внешности знаменитость списала на похудение.Разоткровенничавшись Вика Цыганова рассказала, что часто обращается за советом к духовному наставнику. Также она поведала, что был момент, когда она со своим супругом задумалась о суррогатном материнстве. Но их семья так и не получила благословения. Иногда певица думает о завершении своей карьеры, но это быстро проходит.