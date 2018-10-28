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Вика Цыганова рассказал, что ей не дали благословения на суррогатное материнство

В честь своего 55-летия знаменитая певица Вика Цыганова дала небольшое интервью. Знаменитость рассказала о своей личной жизни и о том, что когда-то ей не дали благословения на суррогатное материнство.

Вика Цыганова рассказал, что ей не дали благословения на суррогатное материнство

Вика Цыганова рассказала, что собирается отмечать не только день рождения, но и 30-летие своей певческой карьеры. Также исполнительница прокомментировала слухи о недавней пластической операции. Она заявила, что это просто клевета, которую распространяют ее завистники. А все изменения во внешности знаменитость списала на похудение.

Вика Цыганова рассказал, что ей не дали благословения на суррогатное материнство

Разоткровенничавшись Вика Цыганова рассказала, что часто обращается за советом к духовному наставнику. Также она поведала, что был момент, когда она со своим супругом задумалась о суррогатном материнстве. Но их семья так и не получила благословения. Иногда певица думает о завершении своей карьеры, но это быстро проходит.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:54

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