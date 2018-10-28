Во Флориде американцы запечатлели на камеру НЛО над футбольным полем





Инцидент произошел в Таллахасси, когда корабль пришельцев, имеющий форму шара, пронесся вечером перед глазами изумленных очевидцев. НЛО быстро осмотрел территорию и решил скрыться за небоскребом. После такого зрелища американцы сообщили информацию официальным представителям FSU.Эксперты сослались на парашютистов, которые проводили учения в районе города. Такая версия не удовлетворила исследователей, тоже заметивших на фото необычный свет, который не может быть связан с людьми.