Автомобиль Alfa Romeo 1939 года продадут на аукционе за 25 миллионов долларов





Предназначением модели считалось участие в различных гонках. Транспортное средство полностью реализовало себя, победив в ралли Pebble Beach Concours. Всего было выпущено 5 экземпляров Alfa Romeo 8C Touring Berlinetta. Машина, которая будет продана на аукционе, принадлежала 4 хозяевам, а в последний раз она была куплена жителем Великобритании в середине 70-х.Суперкар оснащен 2,9-литровым двигателем, а также необычной конструкцией: длинной формой, сопровождаемой многочисленными нагнетателями. Публичные торги, на которых будет реализована 8C Touring Berlinetta, состоятся во Франции в начале следующего года. Предполагается, что авто продадут за 25 миллионов долларов.