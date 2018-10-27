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Автомобиль Alfa Romeo 1939 года продадут на аукционе за 25 миллионов долларов

Раритетная Alfa Romeo 8C Touring Berlinetta, выпущенная ещё в 1939 году, будет продана на аукционе. Стоит отметить, что речь идёт о первой модели автоконцерна, которая будет реализована в рамках публичных торгов.

Автомобиль Alfa Romeo 1939 года продадут на аукционе за 25 миллионов долларов

Предназначением модели считалось участие в различных гонках. Транспортное средство полностью реализовало себя, победив в ралли Pebble Beach Concours. Всего было выпущено 5 экземпляров Alfa Romeo 8C Touring Berlinetta. Машина, которая будет продана на аукционе, принадлежала 4 хозяевам, а в последний раз она была куплена жителем Великобритании в середине 70-х.

Суперкар оснащен 2,9-литровым двигателем, а также необычной конструкцией: длинной формой, сопровождаемой многочисленными нагнетателями. Публичные торги, на которых будет реализована 8C Touring Berlinetta, состоятся во Франции в начале следующего года. Предполагается, что авто продадут за 25 миллионов долларов.



 
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Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:38

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