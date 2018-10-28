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Авто Hyundai Solaris 2013 сравнили с версией новой генерации

В сеть выложили обзор хэтчбека версии Hyundai Solaris 2013 с 1,6-литровым мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Авто первой генерации сравнили с современной Solaris.

Авто Hyundai Solaris 2013 сравнили с версией новой генерации

В обзоре отмечается, что в отличие от новой версии мотор раньше имел шумоизоляцию. 1,6-литровый двигатель генерирует 107 л.с. Ресурс этого агрегата составляет 180 000 км. При этом нельзя провести капитальный ремонт мотора. Он после этого запрограммирован «умирать». Замена такого силового агрегата обходится очень дорого - 500 000 рублей. Вследствие этого не рекомендуется Hyundai Solaris приобретать на вторичном рынке. Отмечается, что «смерть» мотора на авто свежей генерации наступает намного быстрее. Блогер отмечает, что после модернизации силового агрегата с целью соответствия экологическим нормам Евро-5 во время езды в салоне ощущаются вибрации.

Hyundai Solaris 2013 на двери багажника имеет удобную кнопку. В новой генерации она имеется только в «топовой» комплектации. В авто средний объём багажного отсека - 370 л. В нём имеется подсветка. Производитель изготовил кузов авто из довольно тонкого металла. Однако за годы езды на авто абсолютно не проявилась ржавчина.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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