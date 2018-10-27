Российско-американский зонд займется поиском возможной жизни на Венере

«На Земле известен целый ряд бактерий, которые могут жить в концентрированном растворе кислоты. К таковым можно отнести Helicobacter Pillory, проживающую в желудке человека. Это приводит к тому, что исследование Венеры имеет большой интерес. Изыскания позволяют понять причины эволюции, отличные от земных условий, где имеется и вода, и магнитное поле, защищающее планету от солнечного ветра», - подчеркивают разработчики новой миссии.

«Еще одна загадка атмосферы Венеры заключается в существовании, так называемого, “неизвестного поглотителя ультрафиолетового излучения”, который присутствует исключительно на высоте в 60-70 км как часть облачного слоя. Он был найден исследователями 50 лет назад благодаря изображениям в УФ-диапазоне, однако его природа по сей день остаётся неизвестной. Имеется предположение о биологической природе УФ-поглотителя: в составе кислых термальных источников на Земле обнаружили бактерии Thiobacillus Ferrooxidans, у которых есть схожее поглощение в УФ-диапазоне», - отмечается в статье.





Запуск исследовательских аппаратов будет проводиться в период 2026-2031 гг., указывается в посвященной этой научной миссии статье. Облачный слой Венеры удален от поверхности планеты приблизительно на 50-70 км и содержит вкрапления серной кислоты с концентрацией порядка 75-85%. Весь остальной объем приходится на воду. Температура и давление в нижних слоях мало отличаются от условий на Земле. Спускаемые аппараты «Венера-Д» выявили в пределах облачного слоя планеты все элементы, которые требуются для образования живых клеток.Ученые отмечают, что в атмосфере Земли когда-то имелось значительное количество углекислого газа, однако за счет присутствия воды и появившейся жизни это химсоединение перешло в состав твердой фазы и было в итоге связано осадочными породами - карбонатами. На Венере эти вещества не сформировались, предположительно, из-за недостатка воды.