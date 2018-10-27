Победительница конкурса красоты Miss Grand International на сцене упала в обморок





Видеозапись, на которой запечатлён инцидент, опубликовали на видеохостинге YouTube. На кадрах запечатлены две участницы конкурса, стоящие друг против друга, они держатся за руки в ожидании, когда произнесут имя победительницы. После того, как объявили, что выиграла конкурсантка из Парагвая, Клара Соса падает без чувств, вероятно, девушка не справилась с нервным напряжением. Спустя несколько минут победительница пришла в себя и продолжила участие в церемонии награждения.Международный конкурс красоты Miss Grand International проводится каждый год. В текущем году мероприятие проходило в Мьянме.