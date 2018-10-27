В Польше альпинист нашёл на вершине горы домашнего кота





Находясь на высоте 2 499 метров, домашний питомец спокойно умывался. Мурлыка совсем не испугался, когда увидел альпиниста, более того, он попытался попробовать обед незваного гостя. В отличие от животного мужчина был потрясён такой встрече, он сфотографировал кота и опубликовал снимки в социальных сетях.Откуда на вершине горы взялся домашний кот, остаётся загадкой. По предположению альпиниста, он мог прийти из туристического домика, расположенного на склоне горы. Мужчина опубликовал видеоролик в Тwitter. В комментариях пользователи сравнили кота со снежным барсом, а некоторые удивились, как животное выживает в дикой природе.