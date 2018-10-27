В Польше альпинист нашёл на вершине горы домашнего кота
На вершине самой высокой горы, расположенной на территории Польши, был обнаружен домашний кот. Животное нашёл местный альпинист, взобравшись на возвышенность под названием Рысы.
Находясь на высоте 2 499 метров, домашний питомец спокойно умывался. Мурлыка совсем не испугался, когда увидел альпиниста, более того, он попытался попробовать обед незваного гостя. В отличие от животного мужчина был потрясён такой встрече, он сфотографировал кота и опубликовал снимки в социальных сетях.
Откуда на вершине горы взялся домашний кот, остаётся загадкой. По предположению альпиниста, он мог прийти из туристического домика, расположенного на склоне горы. Мужчина опубликовал видеоролик в Тwitter. В комментариях пользователи сравнили кота со снежным барсом, а некоторые удивились, как животное выживает в дикой природе.
Находясь на высоте 2 499 метров, домашний питомец спокойно умывался. Мурлыка совсем не испугался, когда увидел альпиниста, более того, он попытался попробовать обед незваного гостя. В отличие от животного мужчина был потрясён такой встрече, он сфотографировал кота и опубликовал снимки в социальных сетях.
Откуда на вершине горы взялся домашний кот, остаётся загадкой. По предположению альпиниста, он мог прийти из туристического домика, расположенного на склоне горы. Мужчина опубликовал видеоролик в Тwitter. В комментариях пользователи сравнили кота со снежным барсом, а некоторые удивились, как животное выживает в дикой природе.
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 03:00