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Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в воздушном платье с открытыми плечами

Принц Гарри и Меган Маркл приехали с визитом в Сидней, где посетили церемонию вручения премий от Австралийского географического общества. Беременная герцогиня Сассекская поразила публику выбором наряда, поскольку легкий порыв ветра заставил ее воздушное платье подчеркнуть все секреты округлившейся фигуры.

Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в воздушном платье с открытыми плечами

Уже практически 2 недели длится турне Меган Маркл и принца Гарри по Австралии. В этот раз королевские супруги посетили церемонию вручения премии Австралийского географического общества. Герцогиня Сассекская для мероприятия выбрала черно-белый наряд с открытыми плечами, а принц Гарри - синий костюм.

Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в воздушном платье с открытыми плечами

Меган Маркл награждала юную Софию Скарпарис за запрет пакетов из пластика в Новом Южном Уэльсе. При этом Герцогу Сассекскому вручили медаль, которую принц должен передать британской королеве Елизавете II.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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