Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в воздушном платье с открытыми плечами





Уже практически 2 недели длится турне Меган Маркл и принца Гарри по Австралии. В этот раз королевские супруги посетили церемонию вручения премии Австралийского географического общества. Герцогиня Сассекская для мероприятия выбрала черно-белый наряд с открытыми плечами, а принц Гарри - синий костюм.Меган Маркл награждала юную Софию Скарпарис за запрет пакетов из пластика в Новом Южном Уэльсе. При этом Герцогу Сассекскому вручили медаль, которую принц должен передать британской королеве Елизавете II.