Google запустил домены для быстрого создания документов





Для создания документов будут предусмотрены домены doc.new, docs.new, document.new. Также пользователь получит возможность быстро сделать таблицу, набрав в адресной строке комбинации sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new. Для работы с презентациями достаточно будет ввести slide.new, slides.new, deck.new, presentation.new.В будущем специалисты Google намерены ввести доменные имена для всех типов операций с документами. Также планируется ввести возможность выгрузки готовых сайтов на отдельные хостинги, доступ к которым будет предоставляться бесплатно.