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Астрономы: На Марсе второй месяц не исчезает странное облако

Астрономы Европейского космического агентства (ЕКА) заявили, что на Марсе уже второй месяц не исчезает странное вытянутое облако. Впервые объект был замечен учеными 13 сентября при помощи камер орбитального аппарата Mars Express.

Астрономы: На Марсе второй месяц не исчезает странное облако

Облако расположено в районе горы Арсия — потухшего вулкана высотой 20 километров в провинции Фарсида. По мнению астрономов, атмосферное образование устойчиво, однако не связано с вулканической деятельностью. Вероятнее всего облако состоит из водяного льда, и появилось оно в результате взаимодействия подветренного склона вулкана с атмосферными течениями. Данный эффект можно наблюдать и на Земле в горных районах, и его называют орографической облачностью.

На фотографии, сделанной 10 октября, длина облака составляет около 1500 километров. Оно расположено западнее вулкана, диаметр которого составляет 250 километров. Длина объекта меняется на протяжении марсианского дня. Загадочное облако увеличивается утром и достигает максимума. В это время его можно увидеть при помощи наземных телескопов.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:07

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