Известный терапевт рассказал, как защитить организм от простуды





По мнению специалиста, самым лучшим способом защититься от простудных болезней является закаливание. Но закаляться нужно за несколько месяцев до наступления хрлодов, а в противном случае такой контраст температур может стать причиной для возникновения пневмонии или обострения хронических болезней.Полноценный отдых, восьмичасовой сон, регулярные прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой – все это также должно входить в программу по профилактике возможных заболеваний, убежден эксперт. Также нужно добавить необходимость одеваться по сезону и отказаться от вредных привычек.