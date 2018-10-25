Известный терапевт рассказал, как защитить организм от простуды
В осенне-зимний период повышается риск заболеть простудными заболеваниями. Чтобы защитить свой организм от сезонных недугов, известный врач-терапевт Альбина Стрельченко советует чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться и не лениться следить за собственным здоровьем, регулярно посещая докторов.
По мнению специалиста, самым лучшим способом защититься от простудных болезней является закаливание. Но закаляться нужно за несколько месяцев до наступления хрлодов, а в противном случае такой контраст температур может стать причиной для возникновения пневмонии или обострения хронических болезней.
Полноценный отдых, восьмичасовой сон, регулярные прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой – все это также должно входить в программу по профилактике возможных заболеваний, убежден эксперт. Также нужно добавить необходимость одеваться по сезону и отказаться от вредных привычек.
По мнению специалиста, самым лучшим способом защититься от простудных болезней является закаливание. Но закаляться нужно за несколько месяцев до наступления хрлодов, а в противном случае такой контраст температур может стать причиной для возникновения пневмонии или обострения хронических болезней.
Полноценный отдых, восьмичасовой сон, регулярные прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой – все это также должно входить в программу по профилактике возможных заболеваний, убежден эксперт. Также нужно добавить необходимость одеваться по сезону и отказаться от вредных привычек.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:20