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Известный терапевт рассказал, как защитить организм от простуды

В осенне-зимний период повышается риск заболеть простудными заболеваниями. Чтобы защитить свой организм от сезонных недугов, известный врач-терапевт Альбина Стрельченко советует чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться и не лениться следить за собственным здоровьем, регулярно посещая докторов.

Известный терапевт рассказал, как защитить организм от простуды

По мнению специалиста, самым лучшим способом защититься от простудных болезней является закаливание. Но закаляться нужно за несколько месяцев до наступления хрлодов, а в противном случае такой контраст температур может стать причиной для возникновения пневмонии или обострения хронических болезней.

Полноценный отдых, восьмичасовой сон, регулярные прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой – все это также должно входить в программу по профилактике возможных заболеваний, убежден эксперт. Также нужно добавить необходимость одеваться по сезону и отказаться от вредных привычек.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:20

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