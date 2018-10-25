Ученые назвали неожиданную опасность высокого роста





Медики провели анализ данных ряда исследований между ростом человека и риском появления рака, проведенных среди жителей Австрии, Швеции, Южной Кореи и Норвегии. Благодаря этому ученые определили вероятность появления 23 типов злокачественных опухолей с учетом количества клеток в человеческом организме.По данным исследования, каждые 10 сантиметров роста у женщин увеличивают вероятность онкологического заболевания на 13 процентов. У мужчин показатели чуть ниже — 11 процентов. Отмечается, что 18 типов раковых образований (рак щитовидной железы, кожи, матки, груди, кишечника и другие) тесно связаны с высотой человека. Это может быть связано с повышенным количеством гормона роста, которые приводят к большему количеству клеточных делений и увеличению риска нежелательных мутаций.Ученые отмечают, что рак шейки матки практически никак не связан с ростом человека. На его развитие влияет вирус папилломы человека, а не количество клеточных делений.