Астрономы нашли доказательства слияния сверхмассивных черных дыр
Британские астрономы из Хертфордширского университета (University of Hertfordshire) в ходе исследования нашли доказательства слияния сверхмассивных черных дыр. Благодаря этому ученые намерены пролить свет на формирование Вселенной.
Исследователи отмечают, что существует множество двойных сверхмассивных черных дыр, что указывает на их слияние. Таким образом, астрономы подтвердили старую теорию о том, что галактики и черные дыры сливаются друг с другом и расширяются. Прежде чем черные дыры сливаются, образуется двойная черная дыра, а объекты кружатся вокруг нее.
Впервые об этом ученые заговорили в 2015 году после изучения гравитационных волн, которые образуются в результате слияния мелких черных дыр. По словам Мартина Краузе, изучение подобных волн происходило при помощи компьютерного моделирования. Теперь же астрономы нашли подтверждение, что слияние характерно и для сверхмассивных черных дыр. При этом процессе освобождаются мощные струи. Когда объекты выходят на орбиту друг друга, направление потоков может менять свое направление.
Исследователи отмечают, что существует множество двойных сверхмассивных черных дыр, что указывает на их слияние. Таким образом, астрономы подтвердили старую теорию о том, что галактики и черные дыры сливаются друг с другом и расширяются. Прежде чем черные дыры сливаются, образуется двойная черная дыра, а объекты кружатся вокруг нее.
Впервые об этом ученые заговорили в 2015 году после изучения гравитационных волн, которые образуются в результате слияния мелких черных дыр. По словам Мартина Краузе, изучение подобных волн происходило при помощи компьютерного моделирования. Теперь же астрономы нашли подтверждение, что слияние характерно и для сверхмассивных черных дыр. При этом процессе освобождаются мощные струи. Когда объекты выходят на орбиту друг друга, направление потоков может менять свое направление.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:00