Астрономы нашли доказательства слияния сверхмассивных черных дыр





Исследователи отмечают, что существует множество двойных сверхмассивных черных дыр, что указывает на их слияние. Таким образом, астрономы подтвердили старую теорию о том, что галактики и черные дыры сливаются друг с другом и расширяются. Прежде чем черные дыры сливаются, образуется двойная черная дыра, а объекты кружатся вокруг нее.Впервые об этом ученые заговорили в 2015 году после изучения гравитационных волн, которые образуются в результате слияния мелких черных дыр. По словам Мартина Краузе, изучение подобных волн происходило при помощи компьютерного моделирования. Теперь же астрономы нашли подтверждение, что слияние характерно и для сверхмассивных черных дыр. При этом процессе освобождаются мощные струи. Когда объекты выходят на орбиту друг друга, направление потоков может менять свое направление.