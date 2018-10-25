Пропавший самолет MH370 нашли на Google-картах
Сыщик-любитель из Великобритании заявил, что нашел на Google-картах пропавший самолет Boeing 777. Лайнер Malaysia Airlines MH370 бесследно исчез в марте 2014 года.
Специалист рассказывает, что увидел контуры самолета в Андаманском море в районе Мьянмы и Таиланда. Эксперты, которые ознакомились со снимком карты, отметили, что на нем может действительно находиться пропавший четыре года назад Boeing 777. Британец заявил, именно в данном месте мог пропасть лайнер.
Самолет Malaysia Airlines MH370 летел из Куала-Лумпур в Пекин. На его борту находились 239 человек. За все это время с момента катастрофы появилось множество теорий о том, что на самом деле случилось с лайнером.
Отметим, что до этого многие люди уже находили на Google-картах самолет в разных частях планеты. Детальные исследования территорий не принесли положительного результата.
Специалист рассказывает, что увидел контуры самолета в Андаманском море в районе Мьянмы и Таиланда. Эксперты, которые ознакомились со снимком карты, отметили, что на нем может действительно находиться пропавший четыре года назад Boeing 777. Британец заявил, именно в данном месте мог пропасть лайнер.
Самолет Malaysia Airlines MH370 летел из Куала-Лумпур в Пекин. На его борту находились 239 человек. За все это время с момента катастрофы появилось множество теорий о том, что на самом деле случилось с лайнером.
Отметим, что до этого многие люди уже находили на Google-картах самолет в разных частях планеты. Детальные исследования территорий не принесли положительного результата.
В мире
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:00