Пропавший самолет MH370 нашли на Google-картах





Специалист рассказывает, что увидел контуры самолета в Андаманском море в районе Мьянмы и Таиланда. Эксперты, которые ознакомились со снимком карты, отметили, что на нем может действительно находиться пропавший четыре года назад Boeing 777. Британец заявил, именно в данном месте мог пропасть лайнер.Самолет Malaysia Airlines MH370 летел из Куала-Лумпур в Пекин. На его борту находились 239 человек. За все это время с момента катастрофы появилось множество теорий о том, что на самом деле случилось с лайнером.Отметим, что до этого многие люди уже находили на Google-картах самолет в разных частях планеты. Детальные исследования территорий не принесли положительного результата.