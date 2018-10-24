Названы главные принципы популярной среди звезд диеты «5 факторов»





Во время данной диеты необходимо питаться 5 раз в день через каждый 3 часа, но каждый приём пищи делится на маленькие порции, а сам рацион должен состоять из полезных жиров, клетчатки, сложных углеводов, белков и воды. Можно пить чай и кофе, но только без добавления сахара. Помимо этого, тренер рекомендует как минимум 5 дней в неделю заниматься физическими упражнениями хотя бы полчаса, но между каждым комплексом обязательно делать небольшой отдых.Во время первого приёма пищи лучше всего подготовить 150 грамм курицы, яичницу и овощи, затем, через 3 часа – фрукты и творог. На обед лучше ограничиться кашей с мясом и легким супом. Перед ужином можно съесть несладкие фрукты и орехи, а вечером – салат из овощей с ложкой растительного масла, подытожил Пастернак.