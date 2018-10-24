Названы главные принципы популярной среди звезд диеты «5 факторов»
Фитнесс-тренер Харли Пастернак, специализирующийся на исправлении недостатков фигуры знаменитостей (например, он работает с певицей Леди Гага), выразил мнение, что нормализация веса доступна для всех людей, даже для тех, кто страдает от последней стадии ожирения. Благодаря его специальной программе под названием «5 факторов» звезды шоу-бизнеса приводят себя в порядок примерно за 4,5-5 недель.
Во время данной диеты необходимо питаться 5 раз в день через каждый 3 часа, но каждый приём пищи делится на маленькие порции, а сам рацион должен состоять из полезных жиров, клетчатки, сложных углеводов, белков и воды. Можно пить чай и кофе, но только без добавления сахара. Помимо этого, тренер рекомендует как минимум 5 дней в неделю заниматься физическими упражнениями хотя бы полчаса, но между каждым комплексом обязательно делать небольшой отдых.
Во время первого приёма пищи лучше всего подготовить 150 грамм курицы, яичницу и овощи, затем, через 3 часа – фрукты и творог. На обед лучше ограничиться кашей с мясом и легким супом. Перед ужином можно съесть несладкие фрукты и орехи, а вечером – салат из овощей с ложкой растительного масла, подытожил Пастернак.
Во время данной диеты необходимо питаться 5 раз в день через каждый 3 часа, но каждый приём пищи делится на маленькие порции, а сам рацион должен состоять из полезных жиров, клетчатки, сложных углеводов, белков и воды. Можно пить чай и кофе, но только без добавления сахара. Помимо этого, тренер рекомендует как минимум 5 дней в неделю заниматься физическими упражнениями хотя бы полчаса, но между каждым комплексом обязательно делать небольшой отдых.
Во время первого приёма пищи лучше всего подготовить 150 грамм курицы, яичницу и овощи, затем, через 3 часа – фрукты и творог. На обед лучше ограничиться кашей с мясом и легким супом. Перед ужином можно съесть несладкие фрукты и орехи, а вечером – салат из овощей с ложкой растительного масла, подытожил Пастернак.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 23:00